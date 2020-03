Hace unos días, Luka Jovic se convirtió en noticia por abandonar la cuarentena decretada por el Real Madrid en medio del avance del coronavirus en España para, presuntamente, festejar el cumpleaños de su novia en Serbia. Dicha conducta le valió críticas incluso de la primera ministra del país, Ana Brnabic.

Sin embargo, los hechos no se habrían producido de esa manera. De acuerdo con Milan Jovic, padre del futbolista, el delantero no incumplió el aislamiento, pues se quedó en su domicilio con su pareja.

“Sofía (novia de Jovic) no salió a celebrar su cumpleaños porque está embarazada. Luka no celebró nada en la calle. Estaba con su novia en casa. No salen de allí y hablamos entre nosotros de manera regular”, declaró en una entrevista para el medio serbio Puls Online.

“Luka pasó dos pruebas y dio negativo en ambas. Por eso entendió que podía venir a Serbia, pero ahora parece que es un gran criminal. Si tiene que ir a la cárcel, que vaya (...) pero solo si es culpable. Apoyaría esa decisión si hubiera hecho algo malo, pero llegó a Belgrado y se metió en casa. Sofía no puede salir a la calle. Hay fotos de los dos divirtiéndose, pero son en España”, aseguró el padre del jugador.

Por último, el padre de Jovic arguyó que la razón por la que este viajó a su país natal fue por la preocupación que le causaba la situación de sus amigos y familiares.

“Luka vino a Serbia para estar con su familia. Los suyos sabíamos que iba a venir. Siempre ha estado preparado para a ayudar a su país, económicamente o de la forma que sea. Creo que las críticas han sido excesivas. Hay cosas que no se han entendido. Me duele ver lo que ha pasado”, concluyó.