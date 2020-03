Durante cuarentena, Ysrael Zúñiga aprovecha para analizar a Melgar

El exjugador e ídolo de Melgar, Ysrael Zúñiga, aprovecha los días de cuarentena en su casa para analizar cómo le fue al equipo “rojinegro” en las primeras fechas de la Liga 1, hoy paralizado por el Estado de Emergencia a causa del coronavirus.

El popular “Cachete” sostiene que, el comando técnico de Melgar debería trabajar más con los jugadores suplentes porque “no hay banca”. Ante la ausencia de futbolistas importantes, el equipo rojinegro se resiente y no le alcanza para mantener un buen nivel.

“Si falta Fuentes, Arias o Arce, adiós Melgar. El que analiza el fútbol solo tiene que jugar a tapar a Arias y al mexicano, tratar de desesperar a Fuentes y Míguez, que por sus características pueden ser expulsados”, analiza Zúñiga.

El actual consejero regional por Arequipa sostiene además que solo hay 11 o 12 jugadores “de peso”. “El gran problema es que solo tienen 11 o 12 jugadores; si se lesionan dos o suspenden jugadores, sufre Melgar”.

Efectivamente, con las ausencias de Alexis Arias y Othoniel Arce por expulsión o las lesiones de Pellerano y Fuentes, el once que arma el DT Carlos Bustos no tiene equilibro en sus líneas y decae en el juego.

Como cientos de hinchas, aplaudió la clasificación en la Copa Sudamericana, pero, con el respeto que se merecen, dijo que el nivel del equipo de Potosí fue muy pobre y aun así ganó en Arequipa forzando los penales.

“Melgar tiene problemas en defensa, los bloques no son muy sólidos, el punto flaco es la banda izquierda; sin embargo, para el torneo peruano alcanza, aunque internacionalmente no será así, esperando la siguiente fase”.

A Zúñiga le preocupa que haya una dependencia de Othoniel Arce en el ataque, más aún cuando Irven Ávila no encuentra su mejor nivel a pesar de tener minutos en cancha. La explicación del exgoleador es que: “hay muchos jugadores en la historia de Melgar que han venido con nombre o buen cartel y no triunfaron. Es complicada la situación de Melgar con el gol. Nadie duda de su capacidad (Ávila) y condiciones, pero en un club si quiere resultados, no vive de sentimientos; si no cumples con los números, no hay más”, añadió.

Las comparaciones son odiosas, pero a veces necesarias. Por eso es que Zúñiga, quien analiza a todos los equipos peruanos cuando tiene tiempo, afirma que si a Binacional, siendo campeón peruano, River Plate le hizo 8 goles pudiendo ser 15, a Melgar, hoy el equipo argentino le puede meter media docena de goles.

“He visto que el torneo local está parejo. Estoy seguro que Binacional y Melgar pueden ser protagonistas, pueden estar por encima de los equipos de Lima si es que sacan provecho de su localía. No veo a un candidato al título”, finalizó.