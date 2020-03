Cuando el coronavirus empezó a azotar a Europa, uno de los primeros personajes ligados al fútbol que se contagió fue el periodista de El Chiringuito, Kike Mateu. Semanas después, él mismo comunicó a través de su cuenta de Twitter que recibió el alta tras vencer al COVID-19.

El periodista recibió la contraprueba donde le confirmaron que venció al coronavirus. Kike Mateu agradeció al cuerpo médico de España por haberlo atendido cuando estaba internado, así como el esfuerzo que vienen realizando en España.

“Si algo le puedo agradecer a coronita es haber podido conocer nuestra sanidad por dentro. Sus problemas, su esfuerzo, su vocación y profesionalidad. Su grandeza reside en la generosidad anónima de sus pacientes. Nos cuidan, nos curan, nos protegen y nos sonríen. Nunca lo olvidaré”, expresó en su cuenta de Twitter el periodista.

Asimismo, señaló que compartirá su experiencia vivida batallando contra el coronavirus, además de pedirle a las personas que hagan caso a todas las indicaciones de los médicos para poder vencerlo.

“Ya en casa. Estoy exultante. Feliz. Pero esto no ha terminado. Voy a intentar, desde mi experiencia vivida y la información adquirida, ayudar a todo el que tenga dudas o preocupación. No hablaré de medicina, pero el virus sigue en nuestras casas y quiero ayudar. Aquí me tienen”, finalizó Kike Mateu.

El coronavirus en España

Hasta estos momentos España lleva 1 7353 muertos y 28 572 contagiados, por lo que el Gobierno español decidió declarar 15 días más de estado de emergencia.