Vicepresidente del COI: “Es muy probable que vayamos a posponer los Juegos Olímpicos”

El coronavirus ha sumergido al mundo en una incertidumbre y varios países de Europa tuvieron que cerrar fronteras y someterse a un aislamiento para combatir este mal. Los deportes se paralizaron hasta nuevo aviso y el último gran evento global que aún sigue en pie son los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

El Comité Olímpico Internacional se pronunció mediante un comunicado, este domingo, sobre la posible cancelación de los JJ. OO. e indicó que está dentro de las posibilidades. En una radio española, entrevistaron al vicepresidente de dicha entidad, Juan Antonio Samaranch, y este afirmó que es muy probable que las olimpiadas cambien de fecha.

Japón es la nación anfitriona del máximo evento deportivo del planeta y ha invertido bastante tiempo y dinero para que se ejecuten los Juegos Olímpicos en los días programados. Sin embargo, el avance del COVID-19 ha sido de tal magnitud que los mismos deportistas y federaciones se rehúsan a participar, e incluso pidieron su aplazamiento.

El miembro del COI fue muy claro en enfatizar que Tokio 2020 no se cancela, pues solo se suspenderá: “Las sensaciones han sido que pretendíamos no tomar decisiones con información parcial, pero en estos cinco días la crisis se ha recrudecido y pasó a América, donde no promete nada bueno”.

“Tenemos que seguir el día a día y hay que tomarse muy en serio un cambio de fechas. Estamos dándonos tiempo y trabajar en qué alternativas. Es muy probable que vayamos a posponer los JJ. OO.. Desde el punto de vista de seguridad sanitaria, parece que los juegos están en riesgo de no tener una representación internacional potente. Bajo ningún concepto estamos pensando en su cancelación”, indicó.