Italia es el país con más casos de víctimas mortales por la pandemia del coronavirus en Europa, y supera ya los 6000 fallecidos, mientras que el número de contagiados pasó los 60 000, según el último reporte del jefe de Protección Civil.

Una de las dos regiones más afectadas por el COVID-19 es Bérgamo, que alberga 120 000 habitantes. Para muchos, Bérgamo fue el foco de expansión del coronavirus en Italia, después de que aproximadamente 45 000 hinchas del Atalanta viajaran hasta Milán para alentar a su equipo frente al Valencia por la Champions League.

Alejandro ‘Papu’ Gómez, futbolista argentino y capitán del Atalanta, vive desde hace cuatro años en Bérgamo, y narró el duro momento que atraviesa el país italiano, luego de la propagación del COVID-19.

“Mi estado de ánimo no es el ‘top’. La situación del país no es la mejor, uno trata de ser positivo, pero cada día hay noticias feas. Cuando te levantas y miras las noticias te entra tristeza. No se puede hacer otra cosa que quedarnos en casa, ser positivos y esperar que todo esto pase pronto”, declaró al canal de televisión italiana Sky Sport.

"En los últimos cuatro años con el Atalanta hemos dado mucha felicidad a una ciudad entera. Lo que vivimos ahora es algo terrible, que todavía no sé explicar, no afecta solo a Bérgamo sino a toda Lombardía y toda Italia. Somos el país más afectado. Deberíamos estar felices por nuestros resultados como club, orgullosos, pero ahora tenemos que pensar en las familias que están sufriendo", agregó.

El apogeo del Atalanta se detuvo por el coronavirus

Antes de la interrupción de la competencia a causa de la emergencia, el ‘Papu’ Gómez vivía una temporada histórica con el Atalanta, en la que había sellado el pase a los cuartos de final de la Champions League. Sin embargo, el mediocampista de 32 años admitió que el aislamiento le impide disfrutar de estos logros.

“En este momento me cuesta pensar en el fútbol, trato de entrenarme un poco a diario, una hora y media o dos, trato de concentrarme en el ejercicio, pero es complicado. Uno está pendiente de las noticias todo el tiempo. Es difícil pensar en el fútbol, en este momento es lo último que me interesa”, dijo. "No sé si se reanudará la temporada, si volveremos a jugar este verano o en unos meses. Lo más importante es que se arregle esta situación”, concluyó.