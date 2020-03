El coronavirus ha avanzado a niveles no pensados y actualmente Europa es el foco principal de contagio en el mundo. Algunos peruanos militan en ligas de dicho continente como es el caso de Gustavo Dulanto, quien juega en el Boavista de Portugal, país que tiene 1600 casos de afectados, aproximadamente, y se encuentra en cuarentena.

La Primeira Liga, al igual que la Premier League o la Serie A, se suspendió hace varios días tras el brote de contagiados por el COVID-19. El primer ministro portugués ordenó el aislamiento total y puso un alto a toda actividad no necesaria para combatir la pandemia. El defensor nacional de 24 años se encuentra encerrado en su casa y comparte videos en sus redes sociales de su día a día.

PUEDES VER Juegos Olímpicos Tokio 2020: COI analiza aplazar la competencia

Gustavo Dulanto llegó al Boavista a mediados del año pasado procedente del Real Garcilaso, ahora Cusco FC, y con el pasar de los meses ha logrado hacerse un espacio en el primer equipo. El central ha disputado cinco encuentros desde agosto, de los cuales cuatro han sido como titular; por otro lado, recibió una sanción de dos fechas luego de que fuese expulsado.

Gustavo Dulanto duro contra el coronavirus

“Ya declararon el aislamiento obligatorio hasta el 2 de abril. Todavía no han decretado toque de queda, pero la gente cumple con las medidas que ha impuesto el Gobierno portugués. Ya cerraron las fronteras y lo veo muy complicado. Converso con familiares de Perú y amigos de Argentina, y me comentan que no están acatando las órdenes. No es broma, el virus está cada vez más fuerte”, sostuvo.

Dulanto señaló que esta paralización lo cogió cuando pasaba por un buen momento: “el domingo 15 teníamos que jugar a puerta cerradas, pero dos días antes nos avisaron que el partido se suspendía. Luego, nos confirmaron que el campeonato ya no se podía dar hasta nuevo aviso. Lamentablemente, la ‘para’ me agarró en buen momento, pero la salud es lo primero”.