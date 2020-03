Zambrano sobre el coronavirus: “Las cosas pueden ser peor, como en Europa”

Carlos Zambrano, defensor central se la selección peruana, envió un mensaje vía Instagram para todos sus compatriotas, donde les pide que sean conscientes y acaten las normas impuestas por el gobierno para salir adelante lo antes posible y la situación del coronavirus no se agrave más.

“Séptimo día de cuarentena y no queda otra que seguir acatando lo que nos dicen nuestras autoridades", inicia Carlos Zambrano, defensor de Boca Juniors, haciendo un llamado a todos los peruanos para que continúe el trabajo de las autoridades sin crearles más problemas.

Carlos Zambrano compartió importante reflexión vía Instagram.

"A tomar conciencia y ser responsables con nuestros actos, porque luego las cosas pueden ser peor, como por ejemplo en Europa (que esperemos no sea así) y se podría extender los días”, afirmó. Como se sabe, en Europa la situación es mucho más complicada, específicamente en Italia y España.

“Dios quiera que esto acabe pronto por el bien del mundo. Tengan en cuenta que las cosas siempre pasan por una consigna y solo Dios las sabe”, concluyó Carlos Zambrano, líder de la zaga defensiva de la selección peruana, vía Instagram.

El defensor de Boca Juniors se encuentra en cuarentena, pues la Superliga Argentina decidió suspender su competencia para que sus futbolistas no corran el riesgo de ser contagiados. No obstante, el fútbol no se ha paralizado, pues cada jugador sigue realizando entrenamientos en sus casas para estar al 100 % físicamente cuando vuelva el campeonato.