La Liga 1 2020 fue suspendida hasta fin de mes tras la expansión del coronavirus. Los partidos del Torneo Apertura fueron aplazados por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), luego de la medida de aislamiento social que decretó el presidente Martín Vizcarra.

Jugadores y entrenador del campeonato local se han sumado a la campaña Quédate en tu casa. Ahora fue el turno del técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, quién se dirigió a la población peruana con un mensaje de concientización para prevenir más contagios de COVID-19. Según el último reporte del mandatario nacional, el número de enfermos se elevó a 363, 31 hospitalizados, 5 en unidad de cuidados intensivos y 5 fallecidos.

“Hoy hicimos un partido inteligente ante un buen rival. Ahora, creo que también estamos haciendo un gran partido frente al coronavirus, pero particularmente pienso que podemos hacerlo mejor", dijo Mosquera tras el partido que jugaron Cristal y Alianza Lima ‘desde casa’ en Twitter y finalizó 0-0.

“No olvides que el aislamiento social es fundamental para no propagar el virus y no te olvides de lavarte las manos y usar mascarilla para evitar el contagio. Depende de cada uno de nosotros que el virus no se propague y derrotar al coronavirus. La pelota está en nuestra cancha (sic)”, añadió.

Roberto Mosquera tomó la dirección técnica de Sporting Cristal en reemplazo de Manuel Barreto, quien fue destituido luego de la eliminación en la Copa Libertadores y malos resultados en la Liga 1. El DT que campeonó con Binacional en 2019 ha dirigido dos partidos con el club rimense con un saldo de un empate 1-1 frente a César Vallejo y una derrota por 1-0 ante Carlos Stein.