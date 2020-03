WWE: Wrestlemania 36 será grabado y ya se confirmaron las fechas

La orden de confinamiento para evitar la propagación del coronavirus en el mundo ha afectado la normal realización de diversos eventos deportivos. Sin embargo, WWE decidió no cancelar su evento más importante del año, Wrestlemania 36, aunque, se llevará a cabo con algunas modificaciones que marcarán historia.

Por primera vez, el evento se realizará a puertas cerradas. Ya no será en Tampa sino que ahora se llevará a cabo en el Performance Center de Orlando, Florida. Además, el evento se transmitirá en el inédito formato de dos noches, los días 4 y 5 de abril.

Por si esto fuera poco, se confirmó que Wrestlemania 36 será grabado, otra primera vez para la empresa de Vince McMahon. Al igual que los programas semanales como RAW, SmackDown y NXT, el evento denominado como ‘La Vitrina de los Inmortales’ será grabado entre los días 21 y 26 de marzo. Este es el rol de grabaciones, según informó el portal especializado PWI.

Saturday, March 21 – SmackDown taping for 3/27 and 4/3

Sunday, March 22 – NXT television tapings

Monday, March 23 – Monday Night RAW taping for 3/23

Tuesday, March 24 – Monday Night RAW taping for 3/30

Wednesday, March 25 – Wrestlemania 36 Taping

Thursday, March 26 – Wrestlemania 36 Taping.

Wrestlemania 36: La cartelera hasta el momento

Día 1: 4 de abril

Campeonato de la WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre.

Campeonato Femenino de NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair .

The Undertaker vs. AJ Styles.

Kevin Owens vs. Seth Rollins.

Campeonato Intercontinental de la WWE: Sami Zayn (c) (con Shinsuke Nakamura y Cesaro) vs. Daniel Bryan (con Drew Gulak).

Día 2: 5 de abril

Campeonato Universal de la WWE: Goldberg (c) vs. Roman Reigns.

Campeonato Femenino de Raw: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler.

Last Man Standing Match: Edge vs. Randy Orton.

John Cena vs. "The Fiend" Bray Wyatt.

Campeonato Femenino de SmackDown: Bayley (c) vs. Lacey Evans vs. Dana Brooke vs. Tamina vs. Naomi vs. Sasha Banks