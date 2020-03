WWE vivió semanas cruciales debido a que WrestleMania 36 corría peligro. Luego de que se cambiara de locación, todo parecía indicar su aplazamiento; sin embargo, Mr. McMahon sorprendió al anunciar que el mayor evento de lucha libre del mundo sí se llevará a cabo y esta vez será en dos días.

En las últimas horas se ha confirmado el rumor de que para no pasar apuros con los shows de este 4 y 5 de abril, la WWE ha decidido grabar los combates y transmitirlo en vivo el sábado y domingo respectivamente. Esta drástica situación podría hacer que la cartelera cambie sus resultados o también se añadirían o quitarían algunas luchas.

Hasta la fecha de hoy domingo 22 de marzo, hay ocho peleas confirmadas y podrían agregarse algunas más en la siguiente semana dado que falta un episodio de RAW y de SmackDown. Medios locales indican que el título universal y el campeonato mundial, así como los cinturones femeninos de cada marca, no estarán en un mismo día.

Además de estos enfrentamientos, hay otros que nadie quiere perderse, como el que sostendrán The Undertaker contra AJ Styles, Seth Rollins ante Kevin Owens y John Cena frente a Bray Wyatt. Pero aún hay uno que no es oficial: Edge vs. Randy Orton, el cual es probable que se oficialice este lunes.

Cabe indicar que también falta definir los combates de la división en parejas, tanto en Raw como en SmackDown; así como el título Intercontinental, el cual lo posee Sami Zayn, quien tiene grandes chances de medirse con Daniel Bryan. También está el campeonato de Estados Unidos, cuyo dueño lo ostenta Andrade, y podría chocar con varios compatriotas.

Cartelera oficial de WWE WrestleMania 36

- Campeonato de WWE: Brock Lesnar (c) vs. Drew McIntyre

- Campeonato Femenil NXT: Rhea Ripley (c) vs. Charlotte Flair

- Campeonato Universal: Goldberg (c) vs. Roman Reigns

- Campeonato Femenil RAW: Becky Lynch (c) vs. Shayna Baszler

- John Cena vs. Bray Wyatt

- The Undertaker vs. AJ Styles

- Seth Rollins vs. Kevin Owens

- Campeonato Femenil Smackdown: Bayley (c) vs. Sasha Banks vs. Naomi vs. Carmella vs. Lacey Evans vs. Dana Brooke