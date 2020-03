Los Juegos Olímpicos han dado un giro bastante esperado, pues ya se conocía que distintas federaciones y deportistas estaban presionando al Comité Olímpico Internacional (COI) para que suspenda Tokio 2020 en vista de la pandemia mundial coronavirus.

Finalmente, el COI se planteó la suspensión y aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, de acuerdo a información cercana a la institución.

“Estos escenarios se relacionan con la modificación de los planes operativos existentes para que los Juegos continúen el 24 de julio de 2020, y también para los cambios en la fecha de inicio de los Juegos. Este paso permitirá una mejor visibilidad del desarrollo rápidamente cambiante de la situación de la salud en todo el mundo y en Japón. Servirá como la base para la mejor decisión en interés de los atletas y todos los demás involucrados”, se lee en el comunicado del COI.

Federaciones y deportistas preocupados por el riesgo sanitario de viajar desde sus países hasta Japón sabiendo que podrían infectarse de coronavirus, han presionado al COI para que los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 sean aplazados debido a la pandemia que no detiene su expansión por el mundo.

El Comité Olímpico Internacional tendrá cuatro semanas para decidir cuándo serán los Juegos Olímpicos. El Gobierno japonés también estará en la discusión, pues volver a armar un calendario no es nada fácil. De igual forma, no existe posibilidad de que el evento sea cancelado. Simplemente no se desarrollará durante las fechas previstas, las cuales eran entre el 24 de julio y el 9 de agosto.