El Perú cumple su séptimo día de aislamiento social tras la expansión del coronavirus. El presidente Martín Vizcarra confirmó este domingo que el número de contagiados por COVID-19 se elevó a 363, de los cuales 31 están hospitalizados, cinco en unidad de cuidados intensivos y cinco han fallecido.

Los deportistas peruanos, quienes regalaron una alegría al país tras ganar diferentes medallas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, se unieron para enviar un mensaje de concientización a la sociedad.

“Hola somos los deportistas del team Perú y tenemos un mensaje para todos ustedes. Sabemos que estos son días muy difíciles para nosotros. Estamos en la competencia más dura que nos ha tocado vivir. El COVID-19 es una enorme amenaza para todos nosotros”, inicia el video.

Alexandra Grande (Karate), María Fernanda Reyes (Surf), Camila Valle (Remo), Paola Mautino (Atletismo), Eduardo Romay (Vóley), Dunia Felices (paranatación), Pilar Jáuregui (Para Bádminton), Stefano Peschiera (Vela), Pedro Pablo de Vinatea (Para Bádminton) Nicolás Pacheco (Tiro Deportivo), entre otros, invocaron a los peruanos a mantenerse en sus casas y cumplir con la cuarentena con la campaña #YoMeQuedoEnCasa.

“Muchas personas alrededor del mundo están muriendo y en el Perú cada día hay más infectados. Por eso, queremos pedirles que se queden en casa. El aislamiento social es fundamental para frenar el virus. Mientras menos contacto tengamos con otras personas, habrá menos posibilidad de contagio. Si debes comprar, solo debe salir una persona por familia. En las tiendas, farmacia o bancos, mantén tu distancia de dos metros por cada persona”, continuaron.

“Si debes sacar a tu mascota que sea por poco tiempo y tomando todas las precauciones. Lávate las manos constantemente, sobre todo, si has salido de tu casa. Esta vez no te pedimos gritos de aliento, ni aplausos ni reconocimiento, te pedimos un gesto de solidaridad. Solo depende de nosotros salir de esta. Yo me quedo en casa”, concluyeron.