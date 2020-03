Italia se ha convertido en el primer país en el mundo con más casos de contagiados por coronavirus. Desde que comenzó la pandemia, según el reporte de este sábado, el número ascendió a 53.578 enfermos COVID-19, 2.857 en cuidados intensivos y 4.825 fallecidos. Solo un total de 6.072 se han curado.

En la lista de infectados por el coronavirus aparece el jugador italiano de la Juventus, Daniele Rugani. El defensa central de la ‘Vieja Señora’ fue el primer futbolista de la plantilla en dar positivo y el club decidió enviar a todos a cuarentena para evitar su propagación.

Tras varios días en aislamiento social, la pareja de Rugani, Michela Persico, confirmó que también ha dado positivo por COVID-19 tras presentar los síntomas de la enfermedad. Durante una entrevista con la revista italiana Chi, la presentadora italiana anunció que está embarazada de cuatro meses y teme por su bebé.

“Tengo un miedo infinito. Daniele no tenía síntomas. Luego, de repente, aparecieron algunas líneas de fiebre, casi nada; pero se hizo un control y dio positivo. Él estaba bien. Yo tampoco tengo síntomas, pero soy portadora. En este momento no puedo ver a nadie", dijo Persico

“Estoy embarazada, ¿y ahora qué pasará? Espero que el virus no afecte el embarazo. Los médicos me han asegurado que no debería haber problemas. Pero ponte en mi lugar, tengo un miedo infinito”, agregó. “Nos estábamos preparando para anunciar el embarazo. Se suponía que era un momento de alegría, en cambio la vida nos traicionó así. Pero estoy seguro de que nos levantaremos de nuevo", concluyó.