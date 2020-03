A pesar que Italia es el país más afectado con la pandemia del coronavirus, el club Napoli anunció que este miércoles 25 regresará a los entrenamientos.

Al parecer las escalofriantes cifras de fallecidos e infectados de COVID-19 no son suficientes razones para que el equipo de la Serie A se mantenga en cuarentena.

Tras informar mediante un comunicado que las actividades deportivas se retomarán para el plantel de Napoli, diversas figuras se manifestaron en contra por la inesperada medida.

El presidente del Brescia fue el primero en expresar su desacuerdo con los ‘azurri’ y propuso la postergación de la liga italiana, ya que se trata de un peligro para la población.

“Si hablamos de fútbol, debemos cancelar todo hasta la próxima temporada. Realismo, caballeros. Esto es la peste”, expresó Massimo Cellino al diario Corriere dello Sport.

“La vida es lo primero. Hay ultras que llevan oxígeno a los hospitales, otros que lloran a sus muertos, otros están intubados. No se puede seguir jugando este año, hay que pensar en el prójimo. Hay quienes todavía no se dan cuenta de lo que está sucediendo y esos son peores que el virus”, agregó.

Pero no fue el único, pues Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italia de Futbolistas, se pronunció al respecto, señalando que la decisión de tener jornadas de entrenamiento es desatinada en medio de la crisis que desató el coronavirus.

“El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora, cuando faltan al menos meses para volver a jugar, no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test y hay más asintomáticos de los que se piensa. Ahora tenemos que estar todos en casa”, declaró.