Mala época para surfear. Los peruanos Álvaro Malpartida, Chendo Velasco, Alejo Toret de Mola y Rodrigo Zorrilla viajaron a Montañita, Ecuador, para correr algunas olas, sin embargo, lo hicieron en tiempos de cuarentena, pues el país adoptó esta medida como prevención ante el coronavirus.

Este hecho fue captado por uno de los seguidores de Rodrigo González, exconductor mejor conocido como “Peluchín”, quien subió a sus historias de Instagram un video en el que aparece el hermano de Álvaro Malpartida siendo detenido junto a sus amigos.

PUEDES VER Selección peruana envía emotivo saludo de cumpleaños a Vizcarra

“Hola amigos de Ecuador y el mundo, los que estamos aquí en montañita, que no se metan más al mar, yo personalmente no lo volveré a hacer”, expresó Álvaro Malpartida. Sus compañeros también se arrepintieron de haber salido al mar, uno de ellos dijo lo siguiente: “Primero perdón a la autoridad por meternos al agua y decirle a todos que no se metan al agua. Será la última vez”.

Mira aquí el video de la detención de Álvaro Malpartida

El hecho sucedió el pasado 20 de marzo, cuando Álvaro Malpartida y compañía intentaron regresar a Perú. Sin embargo, se había decretado el cierre de fronteras de Ecuador debido al coronavirus. Bajo este marco, quedaron detenidos y no pudieron regresar a tierras peruanas.

Sudamérica se encuentra en cuarentena

Debido a la expansión del coronavirus en nuestro continente, muchos países han decidido declararse en estado de emergencia. Por ejemplo, el Perú se declaró en cuarentena durante 15 días, parando todas las actividades.