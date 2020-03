Antoine Griezmann, campeón del mundial Rusia 2018 con la selección de Francia, llegó al cuadro del Barcelona a mediados del año 2019 con la consigna de convertirse en una pieza importante en el esquema del conjunto ‘azulgrana’.

El delantero francés tiene como objetivo ganar todos los títulos posibles con el Barcelona, pero sobre todo campeonar en la Champions League, torneo que le fue esquivo dos veces cuando jugaba por el Atlético Madrid.

Según el periodista Fernando Polo del portal Mundo Deportivo, Antoine Griezmann no saldría del Barcelona pese a que no ha tenido un buen arranque de temporada, y no ha mostrado todo su potencial que deslumbraba con la camiseta del Atlético Madrid.

Otra de las razones por las cuáles Antoine Griezmann no saldría de Cataluña es que cuenta con la confianza de directiva del Barcelona. Piensan que su ficha responderá a las expectativas en cualquier momento ya que quieren justificar los 120 millones de euros que pagaron por su traspaso.

La camiseta del Barcelona para el 2020/21

Descartada la salida de Antoine Griezmann, el periodista Fernando Polo señala que el atacante del Barcelona ya ha posado con la nueva camiseta del club catalán para la siguiente temporada. Junto a él, Lionel Messi también saldría dentro de la publicidad de la nueva indumentaria.

Del mismo modo, el club ‘blaugrana’ cree que Antoine Griezmann le generará muchas ganancias respecto a las ganancias por derechos de imagen, ya que dentro del Barcelona lo consideran como uno de los futbolistas más mediáticos de la plantilla.

Por el lado deportivo, el Barcelona es líder en LaLiga Santander y también sigue con las chances intactas de seguir avanzando de ronda en la Champions League. Aunque por el momento, el fútbol en España se encuentran suspendido debido a la crisis sanitaria que está azotando a Europa debido a la expansión del coronavirus.