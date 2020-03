Matt Hardy debutó el último miércoles en AEW y lo hizo con su personaje ‘Broken’, el mismo que lo convirtió en uno de los luchadores más creativos del medio luchístico estadounidense.

El hermano de Jeff Hardy apareció para apoyar a The Elite en su rivalidad con el grupo de Chris Jericho, The Inner Circle. Pese a que el segmento se realizó sin público, la aparición de Matt causó revuelo en redes sociales y ocasionó que Dynamite derrote en rating a NXT, su competidora de WWE los miércoles por la noche.

En una entrevista con el podcast ‘Talk is Jericho’, Hardy detalló los motivos que lo llevaron a no renovar con WWE y a aventurarse en la empresa liderada por Cody Rhodes y los Young Bucks. Incluso, dio detalles de las ideas creativas que Vince McMahon y compañía no aceptaron en el 2018.

“Se esforzaron mucho por firmarme. Han ofrecido muy buen dinero, pero sé que mi papel se habría minimizado. Para mí, más importante que el dinero en este momento, me gusta utilizar totalmente mi creatividad. Y estos últimos 3 o 4 años tengo para hacer esto, quiero disfrutarlo. Quiero ser creativo y divertirme; en la WWE, muchas veces le quitan la diversión, porque se ha convertido en un negocio y te conviertes en un engranaje de la máquina”, señaló.

"Les lancé la idea de estar fuera de TV un tiempo y que luego salgan pequeños videos como 'Broken Matt', luego me reuniría con 'La Autoridad' y me darían un segmento llamado 'Brocken Block' donde tendría entrevistas con talento poco utilizado como Chad Gable, Mustafa Ali y Apollo Crews", añadió.

El show ‘Blood and Guts’ de AEW, que se iba a realizar la próxima semana fue pospuesto; en su lugar, Matt Hardy tendrá su lucha debut ante el excampeón de la compañía Chris Jericho.