El sentido mensaje de Eto’o a Ronaldinho, quien está en prisión: “Te pido que tengas fuerzas” [VIDEO]

Ronaldinho celebra 40 años, este sábado, en una prisión Asunción y con el fútbol sala como terapia, a la espera de que se resuelva su caso judicial por ingresar a Paraguay con pasaporte falso. El ídolo mundial ha recibido un emotivo saludo del camerunés Samuel Eto’o, su excompañero en Barcelona, quien espera que salga pronto en libertad.

“Hola, hermano. No tengo palabras. No sé ni qué decir, estamos hablando, a ver cómo te podemos animar. Tú, mi hermano, mi amigo, no puedo imaginar lo que estás pasando. Solo te pido que tengas fuerzas y que reces mucho”, dice Eto’o en el video publicado en Instagram.

“Espero que todo esto se solucione pronto porque eres francamente una buena persona y un buen chico. Desde aquí, el negro te quiere mucho y sabes que puedes contar conmigo para todo lo que necesites, lo que puedo hacer, lo haré. Si no lo puedo hacer, pediré a un amigo un favor”, finalizó.

El caso de Ronaldinho

Ronaldinho y su hermano Roberto de Assis Moreira, ingresaron el 4 de marzo en el aeropuerto de Asunción, en medio de un mediático recibimiento, con el objetivo de apoyar la presentación de un programa social a niños y niñas de Paraguay.

Ambos salieron de su país con documentos brasileños, pero en el aeropuerto de Asunción exhibieron pasaportes paraguayos "auténticos pero de contenido falso", según el Ministerio Público, que investiga la existencia de una red dedicada a ese delito.

Los hermanos, que argumentaron que esos documentos le fueron regalados, están imputados por uso de documentos públicos de contenido falso, con una expectativa de pena de cinco años de cárcel.