Desde que el coronavirus llegó al Perú, el país se ha paralizado por completo y los deportes se encuentran en suspenso desde la semana anterior. El fútbol no ha sido ajeno a ello y por eso se han suspendidos los torneos de todas las categorías. La Liga 2 aún no empezaba, pero tenía programado iniciar este mes de mayo.

El presidente de la ADFP-SD, Arturo Sánchez, ofreció una entrevista a Ovación y mostró su preocupación con respecto a la Segunda División, ya que no sabe cómo se gestionará para programar todas las respectivas jornadas en la temporada e indicó que todo dependerá de cuánto avance el COVID-19 en el territorio nacional.

El Torneo de Ascenso de este 2020 está compuesto por diez equipos y el certamen tendrá el mismo formato que la Liga 1 Movistar, Torneo Apertura, Torneo Clausura y al final los Playoffs. El que gane el campeonato será al que ascienda a Primera en el 2021. Hay que recordar que el año pasado el formato fue otro y al final subió Cienciano.

“Desde que empezó la cuarentena, todo está paralizado. Nadie trabaja y por eso no podemos proyectarnos hasta ver qué cosa es lo que ocurre. No sabemos si los días de aislamiento obligatorio se vayan ampliar. La Liga 2 estaba programado para el 2 de mayo, pero no sabemos cómo avanza la pandemia que estamos viviendo. Ya va por un tema de gobierno y hablar del futuro es predecir algo que no sabremos”, indicó Sánchez.

“Imaginemos que la cuarentena acabe el 30 de marzo, no significa que al día siguiente se normalice. Tiene que haber una transición. Entonces, de darse todo así, tenemos que organizar nuevamente la logística y luego, la segunda semana de abril empezar la pretemporada. Pediríamos que todo inicie la quincena de mayo, pero por ahora todo es suposiciones”, agregó el mandamás de la Liga 2.

Los equipos que participarán son: Juan Aurich (Lambayeque), Pirata FC (Lambayeque), Deportivo Coopsol (Lima), Unión Huaral (Lima), Sport Chavelines Juniors (La Libertad), Unión Comercio (San Martín), Santos FC (Ica), Santa Rosa (Apurímac), Alianza Atlético (Piura) y Comerciantes Unidos (Cajamarca).