Joazhiño Arroé confirmó que el nuevo DT les envió videos de entrenamiento: “Se ve que es buen entrenador”

Tras la abrupta renuncia de Pablo Bengoechea como entrenador de Alianza Lima, en tienda ‘blanquiazul’ empezaron la búsqueda del nuevo estratega. Surgieron varios nombres, sin embargo, hubo uno que llamó la atención de la directiva ‘íntima’ y por quien hicieron todos los esfuerzos para que llegue, se trata del chileno Mario Salas.

Hace unos días se pudo confirmar que el exentrenador de Sporting Cristal y Colo Colo llegó a un acuerdo con Alianza Lima, e incluso ya habría empezado a trabajar con los jugadores vía online, debido a que no puede viajar a Perú por el cierre de fronteras. Si bien no dijo su nombre, Joazhiño Arroé confirmó que están siendo evaluados por el comando técnico.

En entrevista con Daniel Marquina de Movistar Deportes, el habilidoso volante de Alianza Lima no quiso revelar el nombre del nuevo entrenador ‘blanquiazul’. “Nos han dicho el nombre, pero eso no es oficial. No sé si ha firmado contrato o es de palabra”, expresó Arroé.

Además, añadió que el asistente del nuevo entrenador les ha mandado videos de entrenamiento. Al ser consultado sobre si le gustaba la elección, Joazhiño Arroé dijo lo siguiente: “Sí. Te puedo decir por lo que sé y la trayectoria que tiene, le he preguntado a compañeros que han entrenado con él y se ve que es buen DT”.

Alianza Lima entró en cuarentena por COVID-19

La ‘para’ por el coronavirus le asentó a Alianza Lima, club que no la pasaba nada bien en el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. En la liga local apenas sumó siete puntos, mientras que en el torneo internacional viene de dos derrotas de manera consecutiva.