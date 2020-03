Thiago Silva abandonó Paris el pasado martes, pocas horas después de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunciara la clausura de sus fronteras, como medida para no elevar la cifra de infectados de coronavirus.

Sin embargo, la medida que tomó el capitán del PSG no fue bien recibida por los hinchas, pues se expandió el rumor de que el defensa brasilero buscaba ser liberado por el equipo francés.

PUEDES VER Neymar se sumó al aplauso sanitario contra el coronavirus [VIDEO]

Por lo cual, la esposa de Silva, Isabelle, explicó que la falta de abastecimiento de productos de primera necesidad fue la principal razón por la cual dejó la capital francesa para pasar los días de aislamiento en su casa de Brasil.

Thiago Silva se encuentra en Brasil desde el martes.

“Decidimos salir de París porque la situación era realmente triste. No podía almacenar las cosas, no encontraba nada en los supermercados. Hemos cogido un vuelo a Brasil porque no pude encontrar comida en el supermercado y tenemos aquí más opciones de estar con nuestros hijos, ya que tenemos piscina”, manifestó la pareja de Thiago Silva.

PUEDES VER Marcio Valverde critica fuertemente a los ciudadanos que no cumplen la cuarentena

Por su lado, el defensa del PSG aclaró que esta ‘para’ en el fútbol no son vacaciones, sino un momento libre que debe ser empleado para reflexionar sobre la crisis mundial debido a la expansión de coronavirus.

“Sabemos que no son vacaciones. Tenemos que concienciarnos con la pandemia que está ocurriendo en todo el mundo. Todos nosotros estamos asustados con eso. Espero que no afecte nuestro regreso (a París)”, declaró Silva a SporTV.