El Gran Maestro Internacional de Ajedrez, Julio Granda, narró a La República el drama que vive luego de no poder viajar a su natal Camaná- Arequipa, tras las medidas adoptadas por el Gobierno para combatir la expansión del coronavirus en nuestro país.

El experimentado ajedrecista aseguró que estuvo todo el verano en la capital por trabajo. “Me había organizado para volver a casa el último martes con mi hijo, ya teníamos el pasaje, pero cuando escucho las noticias que daban solo hasta el lunes para viajar, saqué un nuevo pasaje. Sin embargo, la empresa en la que iba a viajar canceló todo. Fui desesperado a Atocongo, donde me encontré un mar humano y no había pasaje. Lamentablemente mi hijo y yo estamos confinados aquí en Lima a la fuerza, por el poco tiempo que hubo y los medios insuficientes fue imposible salir de Lima”, explicó.

PUEDES VER FPF ofrece el bus oficial de la Selección para trasladar a médicos que actúan contra el COVID-19

Granda contó que quedó varado en la capital, pues ya había pagado y entregado el departamento que alquiló. Asimismo, pidió que el gobierno le otorgue alguna alternativa para estar con su familia.

“Ahorita estoy viviendo en la casa de un amigo que me ha brindado su departamento. Siempre una familia quiere estar junta, pero yo no tengo otra opción. No quiero individualizar mi situación porque no sería justo con el drama de personas que están en peores condiciones que la mía, pero que den opciones. Prácticamente nos están condenando a una muerte lenta. Los noticieros ya no hacen eco de nuestro drama, hoy no ser parte de las personas más vulnerables nos convierten de segunda categoría”, dijo.

PUEDES VER Futbolistas de la Liga 1 envían mensaje conjunto de aliento contra el coronavirus [VIDEO]

Escalas para llegar a su natal Arequipa

El mayor exponente del ajedrez en nuestro país, también señaló que no le importaría hacer escalas para llegar a su destino. Además, dejó en claro que está dispuesto a pagar su pasaje.

“Sé que en esta situación de emergencia hay otras prioridades, pero si la medida es que se queden en casa, qué pasa con las que no pudieron llegar a ella. A mí no me importa ir a casa con escalas o tener muchas horas de viaje para no quedarme en una ciudad que no es la mía, teniendo muchas dificultades partiendo de lo económico. Cuando uno vive de su sueldo, en esta situación nadie te va pagar y el dinero se te va. No nos dejen en esta situación tan inhumana y frustrante”, explicó Julio Granda.

Y agregó: “No es tan difícil crear una web donde se puedan inscribir las personas, con pruebas, que desean volver a su hogar en el interior del país. No busco ningún privilegio para mí, también pienso en las personas que están pasando lo mismo. Vamos a morirnos lejos de casa, es una fea situación”.