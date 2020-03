Por lo general Leao Butrón no es de las personas que ‘explotan’ en sus redes sociales. Prefiere mantener perfil bajo, entrenar, jugar y pasarla bien; sin embargo en esta oportunidad decidió expresarse, pues se metieron con su hija.

La menor de las hijas de Leao Butrón no dudó en defender a su padre a través de Twitter. “Para toda esa gente que deja comentarios negativos de mi papá, tengan una linda vida. [...] No malgasten su tiempo, porque ni a él, ni a mi me importa, y lo único que hacen es dañarse con tanto odio”, expresó Antonella Butrón.

Tras esto, el portero de Alianza Lima decidió no quedarse callado y apoyar a su hija. “Tranquila, mi princesa, imagina que la gente cuando está ocupada, tuitea estupideces, imagina en estos momentos que deben estar aburridos, muestran que es lo que tienen en su interior ... como siempre comento, las redes sociales son el paraíso de lo cobardes!”, señaló Leao.

Liga 1 Fútbol suspendida

Tras la expansión del coronavirus en nuestro país, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) decidió suspender la Liga 1 de Fútbol Profesional. Ante esta medida, los futbolistas se mantienen entrenando de manera diaria en sus casas hasta el reinicio.

En este contexto, Leao Butrón se refirió sobre la llegada del nuevo entrenador de Alianza Lima, Mario Salas. “Espero que con la llegada del profesor Salas podamos recuperar el camino y tomar un nuevo aire en el campeonato y la Copa Libertadores”.