A pesar de que la Liga 1 no se viene disputando por la expansión del coronavirus, los jugadores de los clubes entrenan cada uno en su casa en un escenario atípico de cuarentena. El partido concursal todavía se viene jugando en Universitario.

Indecopi fue consultado sobre el proceso concursal del cuadro ‘crema’ y señalaron que Carlos Moreno es el administrador actual, a pesar de que el mismo ente le ha quitado su registro. “La Comisión de Procedimientos Concursales (CCO) del Indecopi se pronunció sobre la pérdida del registro otorgado a Carlos Moreno para desempeñarse como administrador de deudores en concurso, debido a que no cumplió con los requisitos establecidos por ley (Resolución Nº 1614-2020/CCO-INDECOPI).

Dicha resolución también dispuso que, en los procedimientos concursales que Moreno tuviera a su cargo, se mantenga provisionalmente como administrador, como es el caso del proceso concursal del Club Universitario de Deportes, cuya Junta de Acreedores lo designó como administrador, el pasado 14 de febrero de 2020, hasta que dicha junta designe a su reemplazo.

Por lo tanto, la CCO se pronunció sobre la pérdida del registro de Moreno (Expediente Nº 002-2017/CCO-ENTIDADES), pero no dejó sin efecto el acuerdo de la Junta de Acreedores del 14 de febrero de 2020, referido a su designación como administrador de la 'U' (Expediente Nº 172-2011/CCO-INDECOPI)”.

Sin embargo, no han podido todavía tomar posesión sobre sedes del club y han enviado un comunicado señalando lo siguiente: “fuimos designados como administración el 14 de febrero revocando en dicho cargo a Solución y Desarrollo SAC, sin embargo, los representantes de esta empresa se niegan a hacer la entrega de las sedes del club y su acervo documentario”.

Además, piden que Indecopi aplique sanciones por incumplir los acuerdos de la junta y acusa a dicha empresa de “una serie de transferencias sospechosas desde fines de diciembre y en los cinco meses de gestión se adelantaron facturas por 3 200 000 dólares y se tuvo como ingreso de taquilla 7 millones de soles”.

Por su parte, Raúl Leguía de Solución y Desarrollo señala: “es una carta apócrifa porque no tiene firma. Moreno ya no tiene registro en Indecopi, que nos ha metido nuevamente en este tema. Si no lo reconocen con el registro, deben declarar la nulidad de la junta, pero han sido incongruentes. Es sentido común. ¿Le vamos a entregar la administración a alguien que perdió el registro?”. Sobre los pagos realizados, manifiesta que “¿Cómo va a ser desvío de fondos el pagarle a la gente? Si ellos creen que es delito, que denuncien a Indecopi, Poder Judicial”.

Por otro lado, ante el escenario actual en Perú, recién cuando se levante el aislamiento social se tendría que resolver la entrega de sedes, aunque también hay Juntas de Acreedores que estaban pendientes para esta semana e inicios de abril y aunque las fechas se mantienen, podría haber cambios por el contexto en el que se encuentra el país.

Igualmente hay que recordar que Indecopi inició un megaoperativo a 26 empresas vinculadas al proceso concursal que “tiene por objetivo recabar información que podría estar relacionada a presuntas infracciones a la Ley General del Sistema Concursal”, sin embargo, hasta ahora, no ha presentado resultados.