La paralización de las principales competencias de fútbol a nivel mundial a causa del coronavirus no impedirá a los fanáticos del ‘deporte rey’ disfrutar de lo mejor de su juego favorito. La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) acaba de anunciar que subirá a su cuenta oficial de YouTube varios partidos completos de diferentes ediciones de la Copa Mundial de Fútbol.

El ente regulador del balompié mundial lanzó la campaña “World Cup at Home (El Mundial en Casa)”, iniciativa por medio de la cual alienta a los hinchas a quedarse en sus viviendas durante la cuarentena que busca frenar la propagación del COVID-19. Para ello, durante las próximas seis semanas, organizará votaciones en las que será el público el que decida qué juegos quiere ver en el canal de la entidad, FIFATV.

Para la primera transmisión, programada para el sábado 21 de marzo, las opciones a elegir son los duelos España vs. Holanda, Brasil vs. Colombia y Alemania vs. Argentina, todos correspondientes a diferentes etapas del Mundial Brasil 2014.

En tanto, por la rama femenina las alternativas son los cruces Francia vs. Estados Unidos o Inglaterra vs. Estados Unidos, ambos del Mundial Francia 2019.

Serán más de 30 partidos los que FIFA liberará de su archivo para habilitar su visualización tanto en YouTube como en su página web. En el video promocional, se aprecian imágenes de los torneos México 1986, Estados Unidos 1994, Corea Japón 2002, Alemania 2006, entre otros, por lo que se espera una oferta variada de encuentros.