La propagación del COVID-19 continúa afectando a miles de personas de distinta manera, pues el centrocampista nigeriano John Obi Mikel dejó su trabajo por culpa de la crisis del coronavirus.

Si bien la mayoría de Ligas y eventos deportivos han sido suspendidos, hay competiciones como la Superliga Turca que continúan en marcha (ahora a puerta cerrada), medida por la que el nigeriano decidió tomar una decisión drástica.

PUEDES VER: Conmebol suspende la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana hasta mayo

El jugador criticó a la liga turca antes del partido frente al Istanbul Basaksehir, encuentro para el que estaba convocado, y en el que no jugó.

“Hay más en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se enfrenta a un momento turbulento", apuntó Mikel.

Finalmente, Obi Mikel rescindió su contrato de mutuo acuerdo con su club, renunciando a los meses que le quedaban de sueldo. Todavía tenía un año más junto al equipo, pero no ha dudado en viajar a Londres (ciudad en la que vive con su familia desde su etapa en el Chelsea) para reunirse con los suyos.

Futbolistas de la talla de Radamel Falcao, delantero colombiano del Galatasaray, han apoyado en público su decisión: “La vida es más importante que el fútbol”. Ahora Obi Mikel, a sus 32 años, está libre y busca equipo de cara a la próxima temporada.