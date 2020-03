La pandemia del coronavirus ha hecho que la gran mayoría de torneos de fútbol en el mundo tengan que parar; sin embargo, en Turquía todavía se viene disputando la Superliga y es el único campeonato de los 54 en Europa que se sigue jugando.

Esto ha hecho que los jugadores se muestren en contra, incluso Obi Mikel decidió rescindir su contrato con el Trabzonspor (líder del campeonato) y ha renunciado al salario. Asimismo, tomó un avión rumbo a Inglaterra.

“Hay más en la vida que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en este momento crítico. La temporada debería cancelarse ya que el mundo se enfrenta a tiempos tan turbulentos”, indicó el volante nigeriano.

El que se sumó a este pedido es el delantero Radamel Falcao mediante sus redes sociales: “La vida es más importante que el fútbol”, manifestó. El técnico de su equipo, Fatih Terim, quien ha decidido que sus jugadores no entrenen, dijo las siguientes palabras: “Que declaren campeón al equipo que quieran, pero no deberíamos seguir jugando los partidos”.

Mientras Ucrania, Bielorrusia, Rusia y Hungría —tras la reunión de la UEFA el martes pasado— tomaron la decisión de que los campeonatos de sus países paren por el coronavirus, Nihat Ozdemir, presidente de la Federación de Fútbol de Turquía tiene una posición contraria. “Los partidos se desarrollarán a puerta cerrada hasta finales de abril”.