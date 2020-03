Coronavirus: la Fiorentina registra 10 casos positivos por COVID-19

El coronavirus llegó a Italia y no lo han podido controlar. Desde jugadores del fútbol amateur hasta las figuras de la Juventus se han visto afectados por el COVID-19, por lo que la Serie A decidió cesar sus actividades. No obstante, eso no pudo prevenir que 10 hombres de la Florentina se vieran alcanzados por el mal.

El presidente de la Fiorentina, Rocco Commisso, reveló este miércoles que 10 miembros de la entidad han dado positivo por el nuevo coronavirus. Tres de ellos se encuentran hospitalizados.

PUEDES VER Felipe Melo confesó que en la selección de Brasil se rotaban para darle patadas a Lionel Messi

“La situación está empeorando, en el club (Fiorentina) tenemos 10 personas afectadas por esta desafortunada enfermedad (coronavirus), tres miembros del plantel están en el hospital”, declaró Commisso al canal Sky Sport Italia desde Estados Unidos.

#FORZAeCUORE🙏💜



Già donati 250.000 euro: Rocco Commisso con la Famiglia Viola in campo per “FORZA E CUORE” nella lotta contro il #COVID19 ➡ https://t.co/6b1j0qYnNS



La Fiorentinta lancia la raccolta fondi su GoFundMe per contrastare l’emergenza



DONA: https://t.co/X2b2N4rIQS pic.twitter.com/CrvqN6nwoZ — ACF Fiorentina (@acffiorentina) March 17, 2020

Entre los jugadores de la Fiorentina afectados están el delantero italiano Patrick Cutrone, el defensor argentino Germán Pezzella y el atacante serbio Dusan Vlahovic.

La Fiorentina ha iniciado una recogida de fondos para ayudar a los hospitales que suma ya 420 000 euros “y el objetivo es llegar a los 500 000”, explicó Commisso.

Otro club italiano de la Serie A, el Brescia, confirmó que tres de sus empleados dieron positivo por COVID-19, la enfermedad que ha provocado ya casi 3000 muertos en Italia.

Estas noticias se hacen públicas horas después de que el presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, asegurase que confía en que la Serie A pueda reanudarse el 2 de mayo y finalizar a más tardar en julio.