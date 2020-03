Jhoel Herrera sobre el coronavirus: “Si continúa, este año se acabó el fútbol”

Jhoel Herrera, reconocido atleta de la Liga 1 y del fútbol peruano, conversó con La República expresando su sentir respecto a la corrupción, el coronavirus y cómo debemos mejorar como sociedad.

¿Qué te impulsa a compartir luchas sociales en tus redes sociales? Hay otros futbolistas que suben lo que comen o lo que visten.

No está mal que lo hagan, a algunos les genera dinero hacerlo. Lo que está mal es no aprovechar el público que tienen cuando se les necesita. A mí me gusta ayudar y no recibo nada de nadie. Mi mamá tenía un comedor popular y nos enseñó desde niños a ser así.

¿Entrarías en política?

Me gustaría. Si es como he escuchado que el que entra debe acostumbrarse a lo que hacen ahí adentro, no duro dos días. No mancharía mis manos. Aparte, no me gustaría que sea improvisado. Quiero prepararme con una carrera vinculada al bien social. Estaba por empezar a estudiar, pero el coronavirus ha cambiado los planes.

Sobre el coronavirus, ¿qué opinas de la gente que no acata la cuarentena o toque de queda?

Está directamente relacionado con la corrupción. Hay un grupo grande de gente que no cree ni le importa nadie. Piensan que si el gobernador es corrupto, entonces ellos pueden ser iguales. Pero hay mucha gente que se levanta en voz de protesta contra esto; también por la discriminación, maltrato a la mujer, xenofobia, racismo, entre otras cosas.

¿Por qué crees que sucede?

La corrupción está arraigada en nuestra cultura, desde que sobornamos a un policía o cuando a los niños les damos un incentivo para que se porten bien. Se ha perdido educación cívica, pero hay un cambio. Hemos sacado a los fujiapristas del poder, ¿se imaginan cómo sería si ellos con el coronavirus estuvieran a cargo? No soy fan de Vizcarra, pero está tomando acción.

¿Qué crees que debería pasar con el fútbol peruano ante el coronavirus?

Si esto se termina en el tiempo que está estimando la ministra de salud, genial. Si continúa, este año se acabó el fútbol. Lo primero es la salud de la gente, eso no se negocia. La reanudación o la toma de decisiones de la Liga 1 o 2 va a depender de lo que suceda. Primero se soluciona la salud y luego se decide.