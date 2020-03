Comando técnico de Mario Salas solicitó estadísticas de Alianza Lima

Alianza Lima ya tiene todo listo gracias a Mario Salas, pese a no presentarlo oficialmente. El técnico chileno se encuentra trabajando en el equipo ‘blanquiazul’ y ya ha dejado trabajos para que sus pupilos los realicen en casa, mientras dure la cuarentena obligatoria a raíz del coronavirus en Perú.

Osvaldo Alegría es el preparador físico del comando técnico de Mario Salas y es quien ha pedido los informes de GPS de los últimos cuatro duelos de Alianza Lima, tanto en Copa Libertadores como por la Liga 1 del fútbol peruano. La idea es recabar toda la información posible y fortalecer a los ‘blanquiazules’.

El GPS mide el recorrido del futbolista durante un juego, sus movimientos en el campo, el mapa de calor en la cancha, las velocidades que tiene, los cambios de ritmo, dirección y distancia recorrida en cada partido de fútbol. La situación en Alianza Lima es crítica, por lo que intentarán sacar adelante al club lo antes posible.

La Liga 1 Movistar del fútbol peruano y la Copa Libertadores son las dos grandes responsabilidades de Mario Salas y su comando técnico, por lo que ya están manos a la obra.

Mario Salas ya puso a disposición de los jugadores el plan de trabajo que deben llevar durante la cuarentena para que no pierdan ritmo físico. No obstante, la Liga 1 movistar no podrá ser reanudada todavía, pues hay una probabilidad importante de que la cuarentena se prolongue.

Alianza Lima tiene en su calendario duelos ante Binacional, Estudiantes de Mérida y otros importantes clubes. No obstante, la incertidumbre de la situación no permite que exista un fixture oficial.