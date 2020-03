Hace más de un año atrás Chris Jericho le declaró la guerra a la WWE y junto a caras conocidas como Los Young Bucks, Kenny Omega y Cody Rhodes fundaron All Elite Wrestling. Hoy en día, la empresa es el principal retador de Vince McMahon y en los últimos meses varias superestrellas han decidido traspasarse ahí.

La gran bomba fue hace buen tiempo con el fichaje del entonces conocido como Dean Ambrose, ahora Jon Moxley. Hoy miércoles en el episodio Dynamite volvió a sorprender con dos incorporaciones: uno de ellos es el legendario Matt Hardy, quien hace menos de un mes terminó su vínculo con la WWE y la otra es Luke Harper, ahora llamado Brodie Lee.

AEW Dynamite: Luke Harper ahora es Brodie Lee

Desde hace varias semanas se especula acerca del líder del Dark Order, facción compuesta por Evil Uno y Stu Grayson. En el capítulo de hoy ambos aparecieron a mitad del show tras varios segmentos y de inmediato presentaron a su nuevo jefe, mejor conocido como The Exalted One. El hombre en cuestión se trataba de Brodie Lee, antiguo luchador de WWE.

Lee apareció en el cuadrilátero y atacó sin piedad a SoCal Uncensored, esto luego de dar un discurso donde claramente tiró algunas indirectas al presidente de la WWE, Mr. McMahon por no creer en él y no darle ni una oportunidad.

“Christopher Daniels, te aseguro que no eres el único anciano que perdió su toque que no ha creído en mí; pero te aseguro que serás el último”, sostuvo.

'Broken’ Matt Hardy es de AEW

Sin embargo, la noche tenía más sorpresas preparadas, pues en la pelea principal se reveló lo que todo el mundo esperaba, Matt Hardy. The Inner Circle derrotó a The Elite como previo a la lucha Blood & Guts y como resultado, Nick Jackson no será parte del combate en doble jaula de acero, pero ahí fue cuando apareció el popular ‘Broken’ y desató el miedo de ‘Le Champion’.

El multicampeón en pareja de la WWE no renovó su contrato con su antigua empresa y quedó oficialmente libre el pasado 1 de marzo. Se sabe que Matt no estaba contento con su relevancia ni podía aportar mucho creativamente; por eso decidió concluir el vínculo con los McMahon.