La pandemia de COVID-19 está obligando a que distintos eventos deportivos a nivel mundial sean reprogramados. Uno de los que sigue en pie es Tokio 2020, que no muestra luces de una modificación en su fecha inicial. En el Perú, la marchista Mary Luz Andia se ha visto afectada porque su itinerario de entrenamientos ya no tendrá la misma exigencia.

Varias semanas atrás tenía planificado viajar a Europa, territorio que le serviría como base de entrenamiento para aclimatarse y llegar en las mejores condiciones a Tokio 2020. Sin embargo, en los últimos días se ha presentado un rival inesperado, el coronavirus. “Estamos esperando que pasen estos 15 días (emergencia nacional) y después todo vuelva a la normalidad para poder viajar”, nos dice.

Por el momento seguirá preparándose en el Centro de Alto Rendimiento de Arequipa, que será el lugar donde pasará la cuarentena para no verse perjudicada en su condición física. Eso sí, su rutina no será la misma porque parte de las instalaciones no estarán habilitadas durante dos semanas. Por eso, la atleta natural de Espinar, Cusco, prefiere que se aplace la fecha de las olimpiadas.

Punto aparte, Mary Luz igual se encuentra mentalizada en su debut olímpico y busca seguir limando detalles para destacar en su disciplina, la misma que la ha llevado a visitar países lejanos a sus 19 años.

Primer contacto

Cuando ingresó a primero de secundaria conoció la marcha atlética. Un profesor de educación física le enseñó la disciplina y desde ese momento sus piernas la llevaron a recorrer el mundo a temprana edad, aunque esto significó alejarse de su familia.

“Fue difícil separarme de ellos porque tuve que ir al Centro de Alto Rendimiento de Arequipa. Los tres primeros meses extrañaba a mi familia, nos costó, pero valió la pena”, confesó.

Empezó participando en juegos escolares en su ciudad natal, sus condiciones sobre el asfalto la llevaron a la internacionalización. Brasil, Chile, Ecuador, Colombia, China, Finlandia y Kenia disfrutaron de su ambición.

Clasificación a Tokio 2020

El boleto para las olimpiadas lo consiguió en España. Compitió en el Gran Premio Cantones de la Coruña superando la marca mínima en los 20 km. Mary Luz hizo un tiempo de 1:30:50, antes de cruzar la meta la emoción la embargó. “Quería llorar, yo no me lo esperaba”.

Para ella, clasificar a Tokio 2020 se convirtió en una experiencia que le marcó la vida. Sentía que su sacrificio a temprana edad estaba siendo recompensado, y en Espinar, su familia inflaba el pecho de orgullo.

La disciplina y preparación

“El movimiento de cadera no es como tú lo ves”, explica Mary Luz, “es como caminar rápido, pero con una técnica”. La marcha atlética te obliga a estar en constante contacto con el suelo, la pierna que se avanza tiene que estar recta, si los jueces te captan “flotando” el atleta corre peligro de ser descalificado.

Su preparación no solo está enfocada en la parte física, la fuerza mental es fundamental. “Como es largo el trayecto tenemos que entrenar psicológicamente para no abandonar la prueba”.

La cusqueña fue parte de la delegación peruana en Lima 2019; sin embargo, no pudo destacar por una molestia física. “No nos fue bien, ya habrá otros juegos panamericanos donde esté al 100%”.

Aún no participa en Tokio y su ambición no sabe de límites, ya piensa en París 2024. “Mi objetivo siempre es mejorar mi marca, dar el máximo”. Resalta que en cuatro años más tendrá mayor experiencia con más competencias encima. “Somos realistas; por ello, podemos estar en el top del mundo, eso va a ser nuestra meta”.

