Roberto Carlos y la advertencia a los brasileños desde España por el coronavirus: “Cancelen todo” [VIDEO]

Con más de 13 700 casos y 558 muertos, España es uno de los países de Europa con mayor vulnerabilidad de contagio por coronavirus. El primer ministro, Pedro Sánchez, comunicó las medidas drásticas el último fin de semana y decretó aislamiento social por las próximas semanas para evitar la expansión del COVID-19.

La situación es crítica y el brasileño Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid, lo sabe. El campeón mundial, considerado como uno de los mejores laterales de la historia del fútbol, colgó un video en Instagram donde narra la situación que se vive en España.

“Aquí en España estamos teniendo muchos casos y muchas muertes de personas mayores. Las personas no se lo habían tomado en serio. Tenemos que quedarnos en casa. Nosotros ya estamos confinados muchos días. Estamos encerrados en casa y pido su ayuda para combatir este virus: quédense cada uno en sus casas. Que no haya aglomeraciones, no ir a conciertos, no ir a la playa. Es importante tomarse muy en serio estas dificultades que estamos pasando en el mundo”, contó.

“Este virus es muy peligroso. Si se pueden quedar en casa, cuidar a sus familias, y al mismo tiempo pensar en las personas que son amigos, personas que van a encontrar en la playa, en los conciertos, en los bares... ¡Cancelen todo! Cancelen todo porque el asunto es muy grave y muy peligroso”, agregó.

Roberto Carlos recomendó evitar tocarse la nariz y toser en las manos. Agregó que, si presentan algún síntoma, se contacten con un hospital o médico. Y por último, invocó a cumplir la cuarentena, cuidando de su familia y amigos.

“Eviten tocarse la nariz, eviten toser en las manos. Si sienten fiebre tienen varios números a los que pueden llamar para resolver esa preocupación en casa. En cualquier caso, si tienen tos, fiebre y problemas respiratorios, llamen a la hospital y serán atendidos. Una tos normal, una fiebre leve... quédese en casa y llamen al médico”, explicó.

“Vamos a estar más unidos y vamos a combatir el coronavirus. Solo dependemos de la gente, cada uno en su casa, cuidando de nuestras familias, cuidando de nuestros amigos y pensando también en todo el mundo. Juntos somos más fuertes”, finalizó.