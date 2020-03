Héctor Herrera dedica impactante mensaje a los mexicanos acerca del coronavirus [VIDEO]

La pandemia mundial del coronavirus COVID-19 no deja de cobrar muertes a su paso. En España, la cifra alcanza los 11 800 pacientes enfermos y 533 fallecidos, mientras que en México el último reporte indicó que el número de infectados ascendió a 82 casos confirmados, 29 más que el día anterior.

Este martes, el futbolista mexicano Héctor Herrera, jugador del Atlético de Madrid, compartió un video en su cuenta de Twitter en el que recomienda, desde su casa en la capital española, que todos los ciudadanos de México sean responsables y no salgan de sus domicilios.

“Quiero que toda mi gente de México tome conciencia de la importancia de este virus, sean más responsables y agradecidos, porque la naturaleza les ha dado una oportunidad a tiempo”, señaló Héctor.

El mediocampista tijuanense añadió que en España no se tomaron las medidas correctas cuando la enfermedad se encontraba todavía en la fase uno, y que desearían regresar en el tiempo para enmendar estos errores. Por lo tanto, instó a sus compatriotas a respetar las indicaciones de las autoridades para evitar que la situación empeore.

“Entiendo y admiro que a veces los mexicanos nos sentimos invencibles. Que muchas personas piensan que no les va a pasar nada con el coronavirus. Quizás no, y ojalá no. Pero pensemos en nuestros papás y abuelos, que son los más vulnerables ante este virus. Unámonos México, seamos responsables. No salgan de casa”, detalló el futbolista.

Héctor Herrera demandó unión y compromiso entre los mexicanos frente a la pandemia de coronavirus, y recomendó evitar el contacto físico, ser solidarios y quedarse en casa, pues las “cuarentenas no son vacaciones”.

Héctor Herrera entrena en su casa tras cuarentena por coronavirus

Ante las medidas determinadas por España que sugieren quedarse en casa dado el avance del coronavirus COVID-19, el jugador del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, presumió en las redes sociales que el aislamiento “no es excusa” para dejar el ejercicio y recuperar la titularidad en el equipo, tras la lesión que lo alejó del campo de juego.

El 26 de enero de este año, Herrera jugó con los colchoneros por última vez, debido a que se lesionó el muslo izquierdo en una partida contra el Leganés y perdió su lugar en el cuadro titular de Diego Simeone.