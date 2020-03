Valverde arremete contra Belmont por desobedecer a autoridades: “Como no hay tsunami y se lo traga”

El último fin de semana, Ricardo Belmont fue el protagonista de un video compartido en Facebook en el que anunciaba que no iba a acatar las medidas de prevención para contrarrestar el avance del coronavirus. El expostulante a la presidencia decidió meterse al mar y dejó un polémico mensaje.

“Este es un fachismo que va contra la constitución. Nadie me puede prohibir que me bañe en el mar, lo siento señores, soy un anarquista. Por lo tanto, me voy a dar un baño en el mar aunque esté prohibido. A ver si el alcalde viene a sacarme o alguna autoridad viene a meterme preso por haberme metido al mar”, dijo el exconductor de televisión.

Marcio Valverde arremetió contra Ricardo Belmont

Las declaraciones de Ricardo Belmont tuvieron gran repercusión en redes sociales y muchos internautas hicieron público su fastidio, como es el caso de Marcio Valverde, futbolista de Sport Huancayo.

A través de su cuenta de Twitter, el volante de 32 años expresó su fastidio y escribió lo siguiente: “Cómo no hay un tsunami con.... y se lo traga solo al tipo”.

Como no hay tsunami csmr y se lo traga solo al tipo https://t.co/KVi3jKCxof — Marcio Valverde (@marciovz) March 17, 2020

Al igual que Marcio Valverde, cientos de futbolistas de la Liga 1 Movistar están tomando las medidas de prevención para combatir el coronavirus, que hasta el momento ha ingresado en el organismo de 145 personas en el Perú.