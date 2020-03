La Copa Libertadores se encuentra en un receso obligado, al igual que casi todo el deporte en la región, por un esfuerzo integral para frenar la propagación de la enfermedad COVID-19. Sin embargo, eso no impidió al club uruguayo Peñarol y al equipo chileno Colo Colo de llevar a cabo su partido, aunque en una cancha un tanto inusual.

Resulta que las cuentas oficiales de Twitter de ambas escuadras decidieron jugar su propio encuentro de manera virtual, con una divertida partida de ‘Michi’. Este juego, que en otros países se llama ‘gato’ o ‘ta, te, ti’, sirvió para que ‘caciques’ y ‘carboneros’ determinaran quién es el mejor en estas lides.

Ante el ofrecimiento de los chilenos de definir su enfrentamiento de otra manera, fueron los uruguayos los que iniciaron la partida, tras proponer el juego. Por medio de tweets consecutivos, Peñarol y Colo Colo intercambiaron turnos para tratar de derrotarse mutuamente. Finalmente, el resultado fue un salomónico empate que dejó a las hinchadas, de ambos cuadros, satisfechas.

La Copa Libertadores podría regresar el próximo 6 de mayo, según indicó el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez. “Hasta este momento, no hay motivos por los que no podamos creer que las cosas no se vayan a resolver, como anuncian las autoridades y encargadas de la salud en Sudamérica”, señaló.