Carlos Zambrano debutó con la camiseta de Boca Juniors el pasado martes de 3 de marzo ante Caracas de Venezuela, en un cotejo correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Libertadores 2020. Sin embargo, nadie supo la travesía que tuvo que afrontar el defensa nacional para ser parte del once de Miguel Ángel Russo.

El León, quien está vinculado a Boca Juniors por tres temporadas, confesó que días antes de viajar a Venezuela a pedido del técnico Xeneize, se enteró que necesitaba una visa especial para poder llegar a dicho país.

“El ‘profe’ Russo quería que viaje a Venezuela, pero no tenía la visa. No sabía que se necesitaba, antes no era así. Llamé a Elio Casareto (su representante), él contactó a Videna, en Boca también corrieron con el tema. Mucha gente se involucró y pude jugar”, dijo Carlos Zambrano en una entrevista con ATV.

Esta versión fue confirmada por el representante del zaguero peruano, Elio Casareto, quien dio a conocer los pasos que tuvo que seguir para ayudar al Kaiser.

“La llamada fue poco antes de que termine el Alianza vs. Municipal en Matute (10 p.m.). Me acerqué a Néstor Bonillo que estaba ahí para comentarle. Era viernes muy tarde, Boca Juniors viajaba el domingo al alba. Se hizo esfuerzo en conjunto y la visa salió sábado al mediodía. Carlos Zambrano debutó el martes en Libertadores”, señaló a través de sus redes sociales.

Zambrano evitó hablar sobre su salida del Dínamo Kiev, ya que el defensa tuvo que rescindir contrato con el club ucraniano, que le tenía una deuda de tres meses de salario. “Va a darse el momento de hablar del tema. Todavía está muy fresco todo. Lamentablemente tuve que volver, porque tenía contrato. Ya sabía que iba a pasar eso, perdí tiempo”, apuntó.