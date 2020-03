Ajedrez: Torneo de Candidatos 2020 de la FIDE celebró su primera fecha

El Torneo de Candidatos de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) es quizá la única competencia deportiva de nivel global que no se ha pospuesto a causa del coronavirus. El certamen, que le permitirá al ganador retar al actual campeón del mundo, Magnus Carlsen, rompió fuegos este martes en Ekaterimburgo, Rusia.

Hasta el 3 de abril, los ocho ajedrecistas participantes disputarán dos vueltas de siete jornadas cada una, compitiendo todos contra todos. El que logre el mejor puntaje tras las catorce partidas se convertirá en el aspirante que intentará despojar de la corona al noruego, que ostenta el título desde el 2013.

Torneo de Candidatos FIDE 2020: resultados

Jugada la primera fecha, el chino Wang Hao y el ruso Ian Nepomniachthi lideran la clasificación tras vencer a Ding Liren y Anish Giri, respectivamente. El caso de Hao llama la atención porque logró imponerse a su compatriota, uno de los favoritos para quedarse con el torneo, jugando con piezas negras. De igual modo, el local Nepomniachthi dio cuenta del neerlandés Giri, pese a que este último manejaba las piezas blancas.

Los otros dos enfrentamientos terminaron en tablas. Fabiano Caruana, último retador del título mundial, encontró la férrea resistencia del francés Maxime Vachier-Lagrave. El galo, portador de blancas en esta partida, se metió de forma sorpresiva al evento tras la renuncia de Teimour Radjábov, quien acusó a la FIDE de no tomar todas las medidas necesarias para asegurar la salud de los participantes ante la propagación del coronavirus.

Por último, los rusos Aleksandr Grischuk y Kirill Alekseenko también firmaron el empate, que deja a cada uno con medio punto. Alekseenko, invitado por la FIDE, logró resistir con las negras y, tras 41 movimientos, forzó una posición de jaque perpetuo, lo que terminó decretando las tablas.

El torneo continuará este miércoles con los cruces Caruana vs. Alekseenko, Nepomniachthi vs, Grischuk, Wang Hao vs. Giri y Vachier-Lagrave vs. Ding Liren. Todas las partidas se juegan en el hotel Hyatt Regency de Ekaterimburgo, acondicionado especialmente para albergar a los participantes y sus equipos, sin presencia de espectadores.

Torneo de Candidatos FIDE 2020: así va la clasificación