WWE RAW EN VIVO ONLINE GRATIS TV: cómo y dónde ver fechas y horarios previo a Wrestlemania 36

WWE RAW EN VIVO HOY lunes 16 de marzo desde el Performance Center de WWE en Orlando a causa del coronavirus con toda la previa del WrestleMania 36. La transmisión va ONLINE GRATIS STREAM TV a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana) por señal de Fox Sports 2. Las incidencias con fotos y videos a través de La República Deportes.

WWE RAW EN VIVO: Minuto a minuto

- ¡EDGE! La superestrella categoría 'R' inicia el show de esta noche.

¡Empezó WWE Monday Night Raw!

WWE RAW EN VIVO: Antesala

Stone Cold será la gran atracción de la noche, ya que vuelve a Monday Night Raw en una fecha tan especial, el 3/16. Sin embargo, no será el único porque Edge también reaparecerá y se pronunciará los ataques de Randy Orton, a quien sorprendió la semana pasada, pero finalmente se escapó.

The Undertaker y AJ Styles protagonizarán uno de los momentos más esperados de la noche debido a que se verán las caras en el cuadrilátero para estampar sus firmas y hacer oficial su enfrentamiento en Wrestlemania 36. No se sabe si habrá una especulación especial dado que el ‘Phenomenal’ contará con el apoyo de The O.C.

A qué hora ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Perú, Panamá, Colombia y Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p.m. (ET) / 4.00 p.m. (PT)

México, Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 6.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 8.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 9.00 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 1.00 a.m. (Al día siguiente)

En qué canales ver WWE RAW EN VIVO ONLINE

Los canales dónde se podrá ver el WWE RAW EN VIVO son los siguientes:

FOX SPORTS 2 PERÚ

DirecTV Sports► 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV► 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV ► 62 (SD) y 518 (HD)

WWE RAW EN VIVO ONLINE

Estados Unidos: USA Network

FOX Sports Latinoamérica

WWE RAW EN VIVO: ¿Dónde se juega el evento de WWE? | Mapa

El lugar donde se realizará WWE RAW es en el el Performance Center de WWE en Orlando, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por Internet: ¿Dónde ver el evento de WWE?

Si quieres VER la transmisión por Internet del WWE RAW EN VIVO ONLINE, Larepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias. Además, puedes ver el resumen al finalizar el evento.