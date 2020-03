WWE anunció este lunes que Wrestlemania 36 ya no sería en Tampa, sino que se trasladaría al Performance Center de Orlando, Florida y que será a puertas cerradas. Esta será la primera edición del máximo evento de la lucha libre mundial que se realice sin público.

El anuncio fue una sorpresa para fanáticos que esperaban que ‘La Vitrina de los Inmortales’ sea postergado a una fecha posterior. Pero los aficionados de la WWE no fueron los únicos que reaccionaron, luchadores y exestrellas de la compañía también se pronunciaron.

Algunos fueron optimistas como Xavier Woods, miembro de The New Day, quien señaló que le gustaría estar en las gradas aunque se encuentren vacías (recordemos que ya lleva varias semanas lesionado). “¿Eso quiere decir que mi amigo y yo podemos estar en la tribuna? Dos amigos viendo un show de lucha dejando salir nuestras emociones para todos los que no puedan ir, déjennos representarlos”, publicó.

Por su parte, Shayna Baszler indicó que la idea era de su agrado. “Mi primer Wrestlemania será perfecto. Sin gente en la arena que arruine el sonido de los tendones y los huesos rompiéndose mientras me convierto en la nueva campeona”, dijo.

En el caso de Sasha Banks, al principio emitió un tweet “agradeciendo” a Vince McMahon de manera sarcástica, pero minutos más tarde, y ya fuera del personaje, fue más sincera al respecto. “Me rompe el corazón saber que los fans no podrán estar. Ellos no están solo para ver el show, ellos son parte del show. Pero la prioridad número 1 es la salud. Haremos lo posible para dar un show que ustedes merecen”, indicó.

En ese mismo sentido, Paige también lamentó la no presencia de fans, pero abogó por la medida al considerarla necesaria durante esta crisis por el coronavirus. “No puedo imaginar lo frustrante que debe ser para los fans. Pero es una medida increíble por parte de WWE, queriendo entretenerlos en estas circunstancias. Amo a mi familia de WWE”, manifestó.

Un poco más ácido fue el excampeón mundial CM Punk. “Bueno, esa es una forma de asegurarse que no abucheen a Roman (Reigns) y comiencen a corear mi nombre”, suscribió.