Bucle en Superliga Argentina. A pesar de que se prohibió el acceso de hinchas a los partidos, algunos jugadores, como Wilder Cartagena, volante de Godoy Cruz, exhiben su preocupación ante el brote del coronavirus.

El exjugador de Alianza Lima puso en manifiesto la incomodidad que le generó que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) no postergue los partidos del torneo. Citó, además, el caso de un amigo para revelar el peligro de lo que esto significa.

PUEDES VER: Árbitro argentino le dio la mano a entrenador de Flamengo antes de dar positivo en test de coronavirus

“Tengo un amigo que me comentó que tiene un hermano en Italia, donde la situación está muy complicada. Cuando llegó la enfermedad allá, esto comenzó tranquilo y no le hicieron caso. Luego de unos días, ya tenían dos mil infectados. Por eso, es momento de ser responsables para que no nos pase lo que sucedió en otros países”, contó Wilder Cartagena.

El campeonato sigue en pie y no ocultó su molestia. “De momento, no hay nada seguro, no sabemos si van a parar el campeonato o seguir. Todavía va a haber una reunión el miércoles con los jugadores y vamos a saber más del tema. Esperamos que no se juegue... Somos seres humanos y tenemos que tener el máximo cuidado porque estamos expuestos, especialmente, por nuestras familias”, reveló.

Luis Abram, otro jugador peruano en la Superliga Argentina que, igual que Wilder Cartagena, también mostró su temor de infectarse de coronavirus. “Los futbolistas también podemos contagiarnos”, escribió en su Instagram.