La medallista de los Juegos Panamericanos 2019, Alexandra Grande, conversó con La República Deportes y dio a conocer que los motivos por los que más de un deportista no llegaría al 100 % a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 es debido al coronavirus.

¿Cuántos campeonatos de karate a nivel internacional se han suspendido?

Se han suspendido hasta ahorita dos campeonatos: el de Marruecos —yo estuve en Suiza y luego iba a ir para allá, pero me regresé— y de ahí me tocaba uno en Abril en Madrid, que también te daba puntaje para Tokio 2020.

¿Y el Preolímpico de Karate aún se llevará a cabo?

Del Preolímpico aún no dicen nada al respecto, lo que hemos escuchado es que sí se va dar, pero a puertas cerradas porque es en París en la primera semana, por lo que todavía hay tiempo. En junio recién se aclara todo y te dicen si estás clasificada o no a Tokio 2020.

De no llevarse a cabo, ¿cómo se daría la clasificación a Tokio 2020?

Existe el rumor, nada oficial, que los puntos que se han obtenido hasta el momento para Tokio 2020 quedan como están. Entran cuatro directos del ranking olímpico, pero no perjudicaría a nadie porque a todos se nos dio la oportunidad de participar en los torneos por igual, no es que a uno le dieron más campeonatos que a otros.

Por ranking, ¿tú tendrías ya un lugar en los Juegos Olímpicos?

Por ranking directo yo no clasificaría, entraría por dos maneras, tengo dos opciones. Si ahorita cierran el ranking, como he escuchado, terminaría como la primera mejor posicionada de América, ese un cupo que dan para Tokio 2020. Todo esto gracias a la medalla de oro de los Juegos Panamericanos. La otra opción es el Preolímpico.

¿Existe temor por ir a Japón por el coronavirus?

Hay un poco de temor porque no todos los países tiene la cuarentena, algunos están entrenando con normalidad.

¿La cuarentena ha perjudicado tu entrenamiento?

Entreno en mi casa, pero no es lo mismo. Justo entraba en momento de fuerza pura, con un plan con miras a los Juegos Olímpicos, pero no tengo un gimnasio en mi casa. Esto salió de la nada, uno entrena, pero de hecho no es igual para ningún deportista de alto rendimiento y es una desventaja para nosotros de cara a los Juegos”

El Comité Olímpico Internacional se resiste a suspender los Juegos Olímpicos

Sé que a muchos deportistas les encantaría que se aplace un par de meses, creo que sería bueno, pero también sabemos que eso es un poco difícil por la inversión millonaria que hizo Japón para organizar los Juegos Olímpicos. Si ya comenzó el recorrido de la antorcha, nos hace pensar que todo se va llevar a cabo con normalidad. Solo nos queda acatar lo que nos digan porque sabemos que nadie había previsto todo lo que está pasando.

¿Has tenido comunicación con la Federación Nacional de Karate o del Comité Olímpico Peruano?

“No tengo mucha comunicación con la Federación. Con quien ando en constante comunicación es con mi entrenador y con el IPD, gracias al apoyo de ellos he podido realizar varios viajes. Yo me entero de la cancelación de uno u otro campeonato por internet, por las redes, y porque tanto mi entrenador como yo tenemos contactos conocidos afuera, que nos informan. Ahora con el programa Tokio 2020 tengo contacto directo con el IPD.

¿Qué mensajes le dejas a la gente?

Pedirle que tome consciencia y se quede en casa por el coronavirus. Esto depende de todos nosotros. Hay que aprovechar para estar con la familia.