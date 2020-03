André Carrillo atraviesa por una gran temporada en el Al Hilal de Arabia Saudita. El volante peruano es titular indiscutible en su club, lleva cuatro goles y tres asistencias en 22 fechas. Además, son líderes de la Pro League con 51 puntos, con una diferencia de seis unidades sobre el Al Nassr, su máximo perseguidor.

Tras la paralización del torneo árabe por la expansión del coronavirus, André Carrillo fue entrevistado por el medio local Rotana Khalejia, donde abordó diversos temas: sus inicios, la selección peruana y su fichaje por el Al Hilal. La ‘Culebra’ fue consultado por las críticas que recibió por parte de los periodistas peruanos tras elegir la liga de Arabia; el atacante respondió con una contundente declaración.

“Yo también he escuchado a periodistas hablar sobre esto, de que mi nivel bajó. Ellos capaz hablan porque no me ven todos los fines de semana jugar, o capaz es envidia, quieren que yo haga de mi carrera lo que ellos quieran. Pero el que toma decisiones de mi carrera, soy yo”, dijo Carrillo.

“Yo me siento mejor que nunca, jugando siempre, participando, estoy haciendo goles que es lo que siempre se me criticó y por esa parte, estoy muy tranquilo, quiero seguir ganando títulos, quiero seguir jugando en equipos grandes”, agregó el mediocampista de 28 años, con pasado en clubes de Europa como el Sporting de Lisboa, Benfica y Watford.

Incluso, André Carrillo aseguró que a cualquier jugador peruano le gustaría fichar por un club de Arabia y comparó el nivel con la Liga 1. “Yo estoy seguro que muchos de mis compañeros peruanos, les encantaría jugar en la liga árabe que es mucho más competitiva que la peruana. Así que esta liga no es para cualquiera”, concluyó.