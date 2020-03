Ronaldinho desde prisión: “Nunca más volveré a Paraguay”

Ronaldinho no la está pasando bien en Paraguay. Más allá de que se la ha visto compartiendo con internos y jugando en campeonatos, el exjugador del Barcelona atraviesa un momento complicado en una cárcel del país guaraní.

En una visita al astro brasileño, Fernando Lugo, campeón mundial de ‘futvoley’ e íntimo amigo de ‘Dinho’, pudo conversar con él por aproximadamente tres horas. En aquella reunión, Ronaldinho le confesó el malestar que ya viene sintiendo por más de 10 días.

PUEDES VER Ronaldinho es investigado por presunto vínculo con el narcotráfico [VIDEO]

“¿Cómo me van a hacer esto en tu país? Nunca más voy a volver a Paraguay”, le confesó ‘Dinho’ a su amigo Fernando, quien, además, agregó que el exfutbolista se encuentra desanimado. “La verdad que lo he visto un poco desanimado, aunque sonríe. No le falta nada porque está bien atendido. Todo el día come asado y eso le gusta”, señaló en entrevista con el diario Extra.

La situación de Ronaldinho se complicó luego que el juez Gustavo Amarilla rechazara el pedido de defensa del exseleccionado brasileño y de su hermano de una libertad ambulatoria, en primera instancia, y luego de una prisión domiciliaria, la que pretendían cumplir en una mansión de casi 800 000 dólares.

La defensa de los hermanos Assis Moreira prepara una nueva estrategia de defensa en una semana que puede ser clave para este caso, que ya ha generado que 16 personas sean imputadas, de las cuales 10 ya están con arresto preventivo.