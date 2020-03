El aún futbolista de Alianza Lima Jean Deza aprovechó la cuarentena por la expansión de coronavirus en el Perú para lanzar un alentador mensaje desde su cuenta oficial de Instagram, relacionado con el presente que está viviendo en tienda ‘blanquiazul’.

“Sé fuerte. No importa por lo que estés atravesando… sé fuerte. Nada es permanente, todo es temporal. Cada cosa pasará y en algún momento tu vida mejorará. No te deprimas, pues tú haces de tus días lo que tú quieres que sean”, señaló en primera instancia el mensaje de Jean Deza.

Pese al complicado presente con Alianza Lima, Jean Deza aprovechó sus redes sociales para lanzar un esperanzador mensaje al pueblo peruano tras el aumento de casos de coronavirus.

“Aprovéchalos, vívelos, sonríe y vence tus temores. Llora si tienes que hacerlo, saca lo que llevas dentro, pero jamás decaigas. Y sobre todo recuerda que en esta vida no tendrás carga tan grande que no puedas soportar”, subrayó la publicación del atacante, que no jugará con los ‘íntimos’ en lo que resta del año.

“Todo tiene solución, menos la muerte”, culminó el post de Jean Deza, quien fue apartado de Alianza Lima por los constantes actos de indisciplina que cometió desde el comienzo de la temporada.

Jean Deza y la indisciplina que lo sacó de Alianza Lima

Jean Deza no soportó la tentación y volvió a salir de fiesta, pese a que había sido advertido. La semana pasada, el popular ‘Ratón’ fue captado con alcohol y cigarro en mano.

La situación sobrepasó a Alianza Lima y la directiva decidió no volver a contar más con él.