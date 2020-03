La Copa Libertadores fue víctima del coronavirus y tuvo que ser suspendida ante la expansión de la enfermedad. Ante ello, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, reveló una nueva fecha probable para que el certamen se reanude.

En una entrevista concedida para Fox Sports, el mandamás de la Conmebol confesó que trabajan escuchando los consejos médicos y que el torneo podría reanudarse a finales de abril.

"Hasta este momento no hay motivos por el que no podamos creer que las cosas no se vayan a resolver, como anuncian las autoridades y encargadas de la salud en Sudamérica", señaló en primera instancia Alejandro Domínguez.

“Deberíamos estar en mejor condición pasado abril”, subrayó el presidente de la Conmebol.

Copa América postergada

La Copa América 2020, que debía desarrollarse entre junio y julio en Argentina y Colombia, se postergó para el año 2021 debido a la pandemia del coronavirus, informó la Conmebol.

El torneo, que por primera vez se va a disputar en dos países, se jugará entre el 11 de junio y el 11 de julio de 2021, señaló el ente del fútbol sudamericano en un comunicado oficial.