WWE: WrestleMania 36 cambia de locación por el coronavirus

WWE confirmó que WrestleMania 36 ya no se llevará a cabo en Tampa Bay este año por el brote de coronavirus que afecta a todo el mundo. ‘La Vitrina de los Inmortales’ se llevará a cabo ahora en el Performance Center de Orlando, Estados Unidos.

El comunicado oficial de WWE reza lo siguiente. “En coordinación con nuestros socios locales y oficiales gubernamentales, WrestleMania y todos los eventos similares que se iban a realizar en Tampa han sido cancelados. Sin embargo, Wrestlemania aún se llevará a cabo y se transmitirá el domingo 5 de abril en WWE Network y PPV. Solo personal esencial estará en el Performance Center de Orlando para producir Wrestlemania”.

Hace unos días se anunció que RAW y NXT también habían sido movidos al Performance Center (lugar de entrenamiento de las nuevas superestrellas) como se hizo con el SmackDown del último viernes, así que, al parecer, ahí se realizarán todos los shows futuros de WWE hasta que la crisis por el coronavirus se disipe.

WrestleMania ya corría peligro de ser cancelada por las autoridades de Florida si WWE no tomaba la decisión de hacerlo en los próximos días

Esta será la primera edición del ‘Show de shows’ que será sin público. La edición de este año de WrestleMania tiene como principal atractivo los enfrentamientos entre Edge vs. Randy Orton, Goldberg vs. Roman Reigns, Bray Wyatt vs. John Cena y Drew McIntyre vS. Brock Lesnar.