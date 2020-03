Lucas Biglia: “No somos superhéroes. Los jugadores no somos inmunes”

Lucas Biglia, volante del AC Milan, habló sobre lo que vive actualmente Italia, uno de los lugares más afectados por el coronavirus. El jugador de la Serie A también se refirió a River Plate y a su decisión de no jugar en la Superliga Argentina.

Lucas Biglia no se guardó nada y soltó una importante frase para CNN radio: “Tengo cero hipocresía. Yo prefiero perder la categoría y no la vida”.

El volante del AC Milan hizo referencia a River Plate, que de no presentarse en los siguientes dos encuentros, podría descender. “No somos superhéroes. Los jugadores no somos inmunes”, agregó.

Los reclamos de Lucas Biglia llegaron a señalar a las autoridades de la Superliga Argentina. “El fútbol es un deporte que maneja muchísimos intereses de gente que a lo mejor no entiende nada de fútbol y pone en riesgo la vida de gente [a la] que le interesa la salud”, sostuvo.

“No sólo la han subestimado (a la enfermedad), sino que no han seguido las reglas y ya se ha llegado al colapso donde hoy por hoy los médicos trabajan sin parar. No sólo que muere gente con el virus, sino que muere gente con otras patologías por no tener la asistencia adecuada", explicó el volante del AC Milan.

"Por culpa del coronavirus se deja de lado a otras personas. El problema es no tomar dimensión. A lo mejor a la persona individual no lo afecta pero sí termina afectando a un familiar”, finalizó Lucas Biglia.