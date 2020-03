Director médico de la AFA: “La posibilidad de contagiarse en el fútbol es de 0 %"

La expansión del coronavirus a nivel mundial ha causado la suspensión de diversas ligas de fútbol. En Sudamérica, todos los países han paralizado sus campeonatos, sin embargo, no es el caso de Argentina donde se continúa jugando la Copa de la Superliga a puertas cerradas.

En este marco, el director médico de la AFA, Donato Villani, salió a dar unas declaraciones del porqué todavía se sigue jugando el fútbol en Argentina, aduciendo que no es necesario suspenderlo, no debe haber pánico y hay un riesgo casi nulo de contagiarse de coronavirus.

“Están trabajando muy bien los responsables médicos. Son ellos los que tienen que dar las pautas. No tiene que haber pánico porque es contraproducente”, empezó declarando para TNT Sports. Al ser consultado por la posición de River Plate, sostuvo que las decisiones unipersonales son perjudiciales.

Señaló también que los jugadores de fútbol no corren el riesgo de contagiarse: “La posibilidad de contagio en el fútbol es 0 %. Sí está la posibilidad de que lo traigan desde fuera. Los jugadores podrían no concentrar. Se suben a un micro desinfectado, no se puede contagiar por transpirar”.

Donato Villani añadió que no deben compartir elementos y que en el vestuario deben haber la mínima cantidad de gente, incluso pidió que “no se abracen en el gol”. Por último, sostuvo que el miedo del jugador de fútbol es igual al de cualquier persona: “La posibilidad de contagio no es por el fútbol, sino como cualquiera en la calle”.