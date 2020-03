Por: Milagros Crisanto

El coronavirus dejó en stand-by al país y al deporte nacional, así lo confirmó Alberto Valenzuela, Presidente del Proyecto de Legado Lima 2019, quien dio a conocer la suspensión de todas las actividades por la pandemia.

Hay una serie de eventos planificados , ¿qué pasará con ellos por el coronavirus?

- Se suspendieron todos los eventos de marzo, el Mundial de Skate para abril y se han suspendido los entrenamientos en las sedes, así como los programas de formación y captación de talentos. Estamos aplicando con rigurosidad las medidas que viene implementando el gobierno, con el fin de que los problemas de la pandemia de coronavirus impacten lo menos posible al país. Vemos además que la mayoría de países de la región han tomado medidas similares, de manera que esperamos que los problemas sean superados en los próximos 90 días y retomemos nuestras actividades con mayor fuerza para recuperar el tiempo invertido en derrotar este flagelo global.Una vez superado el problema, retomaremos los eventos deportivos nacionales y los planes de masificación a través de nuestros programas de transmisión y de captación y desarrollo de nuevos talentos.

¿Cuáles son exactamente los eventos que se han vistos afectados?

- Estamos también a la expectativa de las decisiones que tome el Comité Olímpico Internacional en torno a las olimpiadas de Tokio que inician el próximo julio. Son 86 eventos deportivos en total hasta el 31 de mayo. Entre ellos un internacional de para tiro clasificatorio para Tokio, el mundial de skateboarding clasificatorio , un panamericanos de ciclismo en el velódromo y un campeonato iberoamericanos de bolos en la Videna. Esta es una situación excepcional que esperamos superar como todo el país

¿Han tomado medidas con anticipación?

-Nosotros hace un par de semanas venimos aplicando un protocolo bastante estricto para los torneos internacionales. La semana pasada tuvimos un sudamericano en el polideportivo número 3 de Tenis de mesa, este protocolo consiste en hacer una evaluación y estar en comunicación constante con los médicos y los jefes de las delegaciones para poder atenderlos ante cualquier emergencia. Evidentemente estos chicos dieron información a la hora de llegar.

Luego de las medidas impuestas por el Gobierno hubo algún cambio

-Después de las primeras medidas anunciadas por el Presidente de La República tenemos nosotros el encargo de poder pedir la restricción de los atletas que vengan de los cuatro países (china, España, Italia, Francia). Ellos tenían que venir 14 días antes, por eso es importante tener la información y planificación con tiempo ,a veces cuesta pero es un cambio de orden y salud pública.

Se especuló con la posibilidad de que la Villa Panamericana se convierta en un hospital para atender a los enfermos por el coronavirus

- Es una decisión que no depende del proyecto, recuerda que se están haciendo trabajos de habilitación.

¿Cuándo se entregarán los departamentos a los medallistas de Lima 2019?

-Está confirmado que se entregan en junio. En las próximas semanas tenemos el sorteo para que los medallistas se hagan acreedores de los departamentos con número, piso, etc. Hoy lo que estamos haciendo es transformar los departamentos en habitaciones con cocina.

¿Cuál es el presupuesto del Proyecto de Legado Lima 2019?

- El mantenimiento de estas sedes no tiene precedentes en el país, son infraestructuras de primer nivel. Estos centros son las joyas de américa latina y queremos hacer de Lima la capital del deporte. Esta infraestructura requiere de monto importante de inversión y un modelo nuevo de gestión de operación e instalaciones, por eso es que de un presupuesto que calculamos alrededor de 50 millones de soles para el mantenimiento y operaciones pero no bajo el modelo tradicional que se ha hecho mayormente en infraestructura pública cuando es nueva, lo que buscamos en desarrollar un nuevo modelo de gestión de infraestructura y equipamiento. Esperamos que este nuevo modelo, bajo la modalidad de contratos de gestión que se utilizó durante los juegos para la construcción, se pueda emplear también para el mantenimiento. Nos abrimos al mundo para que los mejores operadores del mundo puedan ser parte del proceso con transparencia, reduciendo costos, y sobre todo otorgando el mejor servicio.

¿Qué podemos esperar del Proyecto?

- La seguridad de que la infraestructura de Lima 2019 no van a ser elefantes blancos. Que toda esta infraestructura se está utilizando eficientemente por parte de los que quienes son sus reales y necesarios usuarios. Los atletas de alto rendimiento quienes visten nuestra camiseta y por otro lado de miles de niños que inicialmente entre enero y febrero formaron parte de la academia de captación de talentos. Un programa desarrollado por el Proyecto Especial de Legado juntamente a 16 federaciones deportivas nacionales. Queremos dejar la valla tan alta o más alta con la gestión de esta infraestructura posterior de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos.

Las Federaciones Deportivas Nacionales no estaban de acuerdo con que el Proyecto de Legado sea administrado por el MTC, ¿Conversó con sus presidentes?

- Converso con ellos todos los días-Hay que aprender de las buenas prácticas, como la entidad de Legado de Londres o de Barcelona, nosotros centramos esta estrategia, que el gobierno peruano decidió, y claro debate hubo, se le escuchó a todos y por ello se han incorporado una serie de elementos del marco legal, legislativo y dentro del marco de operación venimos incorporando en el día día todas las sugerencias de cada uno de las partes interesadas.

Lo que no entendían las Federaciones era el hecho de tener que pedirle dinero al IPD para realizar un torneo y que éste regrese al estado al pagarle al Legado que es parte del MTC.

- Debo aclarar que el alto rendimiento no tiene ningún costo. Nuestros seleccionados nacionales entran aquí sin ninguna restricción, es más le hemos pedido a las federaciones que nos den todos los nombres de los atletas de alto rendimiento y tener una acreditación para que puedan usar todas la infraestructura sin ningún problema. Le hemos exigido algunos cambios a las federaciones, cuando ellos realizan eventos deben informarnos con tiempo. Esto no se trata de dame la sede y yo me encargo, cierro las puertas esto es mío, esto es espacio público, no son feudos de nadie para explotarse comercialmente como un privado desee por eso hemos venido trabajando con las federaciones cerca de 20 eventos internacionales este año y más de 200 eventos nacionales.

¿Están confirmados todos esos eventos?

- Más del 80% está por confirmar , los que creen que están haciendo bien las cosas por confirmar el evento una semana antes están en un error. Sorprendimos a todos con la organización de LIMA 2019 y Hoy no nos podemos exponer a dejar solo a la federación porque no necesariamente tiene los recursos, la experiencia, la capacidad para coordinar con diferentes sectores como nosotros lo hicimos durante los juegos. Es un cambio y en todo cambio genera debate, cuestan, pero hay que ser formales.

¿Cómo es su relación con Gustavo San Martín, presidente del IPD, quien en un inicio aseguró que el ente que dirige estaba en capacidad para hacerse cargo del Legado Lima 2019?

- Si bien él tuvo una posición personal, después de que el gobierno tomó una decisión, después de absorber muchas de las sugerencias de la Ministra de Educación y del propio IPD, dio este decreto de urgencia por los dos años prudencial. Nos reunimos constantemente con él y su grupo de trabajo para ver qué hacer. Hay un trabajo coordinado, si hubo algún debate ya quedó atrás, se han tomado todas las sugerencias del IPD y estamos más allá de lo político estamos trabajando.